Massimo Ferrarese è nominato commissario per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Imprenditore, per 7 anni è presidente della New Basket Brindisi. In passato è anche a capo dell’ente Provincia della città pugliese. A lui il Governo affida il compito di velocizzare la realizzazione degli impianti e di provvedere alla riqualificazione di quelli già esistenti.