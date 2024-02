Massimo Frascella nuovo capo del dipartimento Design dell’Audi

Il mistero delle dimissioni di Massimo Frascella dalla posizione di responsabile dello Stile presso il gruppo Jaguar Land Rover è svelato: il talento italiano si unirà ad Audi come capo del dipartimento Design del marchio dei Quattro Anelli. A partire dall’1 giugno, Frascella assumerà il ruolo precedentemente ricoperto da Marc Lichte, il quale intraprenderà una nuova sfida all’interno del gruppo dopo quasi un decennio a Ingolstadt. Nato 54 anni fa a Massa Carrara, Frascella inizia la carriera nel campo del design automobilistico subito dopo aver completato gli studi presso lo Iaad (Istituto d’Arte Applicata e Design) di Torino, specializzandosi in “Transportation Design” nel 1997. Ha lavorato al Centro Stile Bertone fino al 2001, per poi trasferirsi alla Ford; nel 2005 si è unito alla Kia e nel 2011 è entrato a far parte della Jaguar Land Rover, dove ha progredito fino a diventare chief designer, contribuendo alla creazione di numerosi modelli di successo come le Land Rover Defender, Discovery e Velar.