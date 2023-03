Massimo Giordano capo della divisione Europa di McKinsey

Massimo Giordano, attuale responsabile dell’Ufficio Mediterraneo di McKinsey, sarà il nuovo managing partner per l’Europa della multinazionale di consulenza strategica.Giordano, 56 anni, dopo una laurea in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Torino ed esperienze in Citibank, Salomon Smith Barney e Kpmg, entra in McKinsey nel 1999. In breve tempo assume la carica di responsabile della Practice Strategy Corporate Finance per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa. Da gennaio 2018 dirige il Mediterranean Office di McKinsey.