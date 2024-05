Massimo Luca Arioli è il nuovo Ceo di Digital360

Il consiglio d’amministrazione di Digital360 Spa annuncia la nomina di Massimo Luca Arioli come nuovo Ceo. Arioli assumerà il ruolo di guida del gruppo, leader nei settori innovativi del MarTech (la trasformazione digitale del marketing e delle vendite) e del ConsulTech (la rivoluzione tecnologica della consulenza), con l’obiettivo di perseguire ambiziosi piani di crescita organica e attraverso operazioni di fusione e acquisizione, sia a livello nazionale che internazionale. Precedentemente Group managing director & Coo di Prénatal Retail Group, Arioli vanta una solida carriera professionale caratterizzata da ruoli di crescente responsabilità in vari settori, tra cui industria, telecomunicazioni, media, banche, energie rinnovabili e retail, sia in Italia che all’estero. Ha ricoperto incarichi di primo piano presso aziende di rilievo come Tim, Pirelli e Undp (United Nations Development Program). La sua esperienza e competenza saranno fondamentali per guidare Digital360 verso il conseguimento dei suoi obiettivi strategici.