Massimo Mauro: il 19 gennaio a Torino una festa per Luca Vialli

La Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca sul cancro e la SLA

Torino, 5 gen. (askanews) – “19 gennaio 2026 celebriamo e festeggiamo Luca Vialli. Siamo la Fondazione Vialli e Mauro e replichiamo quello che abbiamo fatto a Genova due anni fa e cioè divertirci in onore e per festeggiare Luca. Ci sarà Linus che condurrà la serata, ci saranno tanti artisti e quindi lo potremmo tradurre in: parole e musica per festeggiare Luca Vialli. Al Teatro Regio di Torino, ci saranno tutte le personalità torinesi, tanta Juventus, un po’ di Sampdoria e tutti gli amici di Gianluca: da Ravanelli a Buffon, a Peruzzi, a Ferrara. Insomma, ci divertiremo col calcio e con la musica” così Massimo Mauro, presidente della Fondazione Vialli e Mauro per La Ricerca e Lo Sport Onlus, racconta la serata evento “My name is Luca. Ballata con Vialli” che si terrà il prossimo 19 gennaio, dalle 20, al Teatro Regio di Torino.L’obiettivo della serata non è solo celebrare Gianluca Vialli, ma anche continuare la sua opera di sostegno a favore della ricerca sulla SLA e sul cancro attraverso la Fondazione Vialli e Mauro a cui i due sportivi hanno dato vita nel lontano 2003. La vendita dei biglietti – le cui prevendite sono aperte – sarà devoluta alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro per sostenere la cura e la ricerca sul tumore del pancreas, con particolare attenzione allo sviluppo del Reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Istituto di Candiolo – IRCCS, centro specializzato nel trattamento delle patologie oncologiche.Il 5 gennaio è il giorno dell’anniversario della morte di Luca Vialli.