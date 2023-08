CATANZARO (ITALPRESS) – Ex attaccante, nato a Loreto il 21 agosto 1953, Palanca ha legato il suo nome in particolare alla squadra di Catanzaro che negli anni 70 e 80 ha militato diversi anni in serie A. Direttamente da calcio d’angolo ha segnato 13 gol in carriera. Per i 70 anni ha ricevuto la cittadinanza onoraria della città calabrese.

