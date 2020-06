Massimo Palladino responsabile Agricoltura del movimento Centro Democratico

Massimo Palladino è nominato responsabile all’Agricoltura per Centro Democratico. Laureato in Biotecnologie agro-alimentari nel 2009, si è da sempre impegnato nella cura e rivalutazione del nostro territorio, che offre già per sua natura ricchezza ambientale, paesaggistica e culturale. Libero professionista, con impiego come esperto in Agricoltura Biologica, dal 2013 è Consigliere Provinciale dell’Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali e dal 2016 è Presidente dell’Associazione Agronomi e Forestali senza Frontiere della Campania, impegnata in progetti di cooperazione e salvaguardia ambientale.