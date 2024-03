Massimo Paloni nuovo Ceo di Brandart

Massimo Paloni è il nuovo Ceo di Brandart, partner globale di soluzioni packaging e visual merchandising per i maggiori Brand in molteplici industrie e società di portafoglio di Tikehau Capital.

Paloni proviene da Bulgari, dove ha ricoperto con successo ruoli chiave nella tecnologia, nella pianificazione strategica, nella logistica e nell’innovation, portando con sé oltre vent’anni di esperienza consolidata. Il manager negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di COO & Innovation Officer, guidando la creazione e la strutturazione della Supply Chain e di un modello di Operations che hanno contribuito al successo dell’azienda.

È laureato in Business Administration & Economics presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha conseguito un Master in Artificial Intelligence and Business Transformation presso il MIT e un Executive Program presso la Singularity University di Cupertino.