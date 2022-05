Massimo Ranieri cade dal palco durante lo show, ricoverato al Cardarelli. Paura al teatro Diana

Momenti di paura per l’artista napoletano Massimo Ranieri. Il cantante è caduto caduto dal palco mentre si stava esibendo al Teatro Diana di Napoli con lo spettacolo musicale “Sogno o son desto”. Il popolare artista avrebbe perso l’equilibrio, non è chiaro se per una disattenzione, dopo aver calcolato male lo spazio davanti a sé, o se in seguito a un malore. Sul posto, allertato dalla direzione del teatro, è intervenuto il personale del 118, con la postazione Loreto Crispi.

L’incidente dopo circa un quarto d’ora dall’inizio dello spettacolo; spavento anche tra gli spettatori, che hanno visto cadere Ranieri senza capire, inizialmente, cosa fosse successo. Per consentire le operazioni di soccorso è stato necessario far allontanare tutti dalla sala. Lo spettacolo è stato chiaramente annullato. Ranieri, a quanto apprende Fanpage.it, è stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso del Cardarelli, dove è stato sottoposto agli accertamenti medici del caso. Nella caduta avrebbe battuto la testa, ma sarebbe rimasto cosciente in attesa dell’ambulanza.