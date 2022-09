Massimo Ranieri gira in Galleria la nuova serie tv per Mediaset

“Tutti fermi, si gira”. Galleria out stamattina a Napoli per le riprese della nuova serie Tv prodotta da Lucky Red, con la regia di Eros Puglielli e con protagonista il popolare cantante ed attore Massimo Ranieri. La celebre Galleria Umberto I per qualche minuto è diventata un set naturale della produzione Mediaset e ha fatto da palcoscenico, tra gli sguardi incuriositi di turisti e passanti, a “La voce che hai dentro” (questo il titolo), che andrà in onda su Canale 5. Oltre a Ranieri tra i protagonisti ci sarà Maria Pia Calzone.

1 di 3