Massimo Scantamburlo amministratore delegato di Hertz Italia

Massimo Scantamburlo nominato amministratore delegato di Hertz Italia, succedendo a Massimiliano Archiapatti, che assumerà il ruolo di vice president Operation Europe. Scantamburlo, che fa parte di Hertz Italia dal 2013 come direttore Vendite con la responsabilità dell’area commerciale, continuerà temporaneamente a ricoprire questo incarico fino alla nomina di un successore. Riguardo alla sua nuova posizione, Scantamburlo ha espresso la sua gratitudine verso l’azienda, affermando: “Sono profondamente riconoscente per questa opportunità, specialmente in un momento di grande continuità. Sono fiero di far parte del Team Hertz, una vera famiglia, e condivido con loro l’ambizione di far crescere ulteriormente il nostro iconico brand. Insieme affronteremo le nuove sfide di un mercato sempre più competitivo.”