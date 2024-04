Massimo Visone, un esperto di e-commerce per l’integrazione di Covercare in Unieuro

Unieuro annuncia una rilevante variazione organizzativa, nominando Massimo Visone nel ruolo di direttore integrazione (Integration Director). Questa decisione è presa in seguito all’importante acquisizione di Covercare, che riveste un ruolo strategico per Unieuro.

Fondata nel 2011, Covercare è una delle principali aziende in Italia nel settore dei servizi per la riparazione di telefoni cellulari, dispositivi portatili, e grandi elettrodomestici. Nel corso degli anni, ha ampliato le sue attività per includere l’installazione di climatizzatori, impianti fotovoltaici e la manutenzione di caldaie. Inoltre, ha sviluppato servizi di assistenza domiciliare, che integrano l’offerta per i clienti nell’ambito domestico, con particolare focus sulle attività tecniche ad alto valore aggiunto svolte nel centro di Legnano.

Visone, nel suo nuovo incarico, sarà responsabile dell’integrazione di Covercare, supervisionando il processo di transizione della società in linea con il piano strategico Beyond Omni-Journey di Unieuro. Visone porta con sé un’ampia esperienza nel campo dell’e-commerce e del marketing digitale, acquisita presso aziende leader in vari settori. Il suo ingresso in Unieuro risale al 2017, quando ricopriva il ruolo di direttore vendite e marketing presso Monclick.