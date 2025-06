Massimo Zanin è il nuovo presidente di Assalzoo 

Massimo Zanin è il nuovo presidente Assalzoo (L’associazione nazionale dei produttori di alimenti zootecnici) a partire dal 1° giugno 2025; è stato eletto a seguito dell’assemblea ordinaria che ha rinnovato gli organi direttivi. “È un grande onore essere stato scelto per guidare l’associazione, per rappresentare l’industria mangimistica italiana nella quale ho trascorso larga parte del mio impegno professionale – commenta il neo Presidente – e ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata Silvio Ferrari, che mi ha preceduto, e i colleghi associati che mi hanno sostenuto”.

Zanin è direttore Business di Mangimi Veronesi, parte del Gruppo Veronesi, il primo in Italia con filiera completa e integrata che parte dalla produzione dei mangimi sino alla trasformazione e distribuzione delle carni e dei salumi della tradizione gastronomica italiana. Leader in Italia nella produzione e commercializzazione di mangimi, Veronesi è il punto di riferimento per il settore a livello nazionale e in molti mercati esteri. Con una presenza che lo vede protagonista in tutti i settori animali, serve sia la filiera integrata del Gruppo sia il libero mercato.

Laureato in Economia presso l’Università di Verona, Massimo Zanin, dopo alcune esperienze internazionali, ha iniziato il proprio percorso professionale nella Divisione Alimentare del Gruppo nel 1988. Nei primi anni ’90 si è unito alla Divisione Mangimi dell’azienda, ricoprendo negli anni ruoli di crescente responsabilità in diverse aree aziendali. Nel corso della sua carriera, ha dato un contributo decisivo alla crescita e all’evoluzione del business del mercato mangimi, promuovendo una visione strategica focalizzata sull’innovazione e sull’internazionalizzazione.

Prima di diventarne presidente, Zanin ha partecipato per oltre 20 anni alle attività di Assalzoo, con una costante presenza nel Consiglio Direttivo.