Massive Attack aprono il nuovo Parco della Musica di Milano. Poi il 22 giugno all’Arena Flegrea per il Noisy Naples Festival

Saranno i Massive Attack a inaugurare ufficialmente, mercoledì 18 giugno, il Parco della Musica di Milano, il nuovo spazio da 70mila metri quadri immerso nel verde di Segrate (zona Linate), firmato Unipol Arena. E non sarà l’unica occasione per vederli dal vivo in Italia: dopo il debutto milanese, la band sarà attesa il 22 giugno a Napoli, all’Arena Flegrea, per la serata d’apertura del Noisy Naples Festival 2025.

Una doppietta esclusiva, che segna il ritorno sulle scene italiane di una delle formazioni più influenti della musica contemporanea.

Milano accende il Parco, Napoli lancia il Noisy

La data del 18 giugno segna anche l’esordio del Parco della Musica di Milano, nuovo hub open air pensato per ospitare grandi eventi musicali, con due palchi modulabili, ampie aree ristoro, 3.000 parcheggi prenotabili e una filosofia green (cashless, bike-friendly, trasporti pubblici incentivati).

I Massive Attack saliranno sul palco alle 22:00, per un live immersivo e visionario che mescolerà le sonorità oscure e sensuali di brani storici come “Teardrop”, “Angel” e “Unfinished Sympathy” con la loro ormai celebre estetica visuale, sempre carica di messaggi politici e sociali.

Pochi giorni dopo, la band di Robert Del Naja sarà protagonista all’Arena Flegrea di Napoli, il 22 giugno, per la prima serata del Noisy Naples Festival: una location iconica, nel cuore della Mostra d’Oltremare, che da anni ospita alcuni tra i nomi più rilevanti della scena internazionale.

Un’estate che suona forte

Il Parco della Musica di Milano si candida fin da subito a essere uno dei poli principali del live estivo italiano. Dopo i Massive Attack, sono attesi:

Ozuna (20 giugno)

Nine Inch Nails con Boys Noize (24 giugno)

Kool & The Gang (29 giugno)

De La Soul (2 luglio)

Willie Peyote (10 luglio)

The Who (22 luglio)

The Smashing Pumpkins (30 luglio)

Un mix calibrato di leggende, icone alternative e nuova musica che rende il PMM una destinazione obbligata per chi cerca un’estate live, e non convenzionale.

Massive Attack: un ponte sonoro tra Nord e Sud

Con la doppia data italiana, Milano e Napoli si ritrovano unite nel segno della stessa vibrazione: quella oscura e lucida del trip hop, ma anche della ricerca estetica e politica che i Massive Attack hanno portato avanti per oltre trent’anni.

Dal nord metropolitano al sud magnetico, dal Parco della Musica di Milano all’Arena Flegrea, passando per un’estate italiana che, grazie a loro, suonerà ancora più intensa.