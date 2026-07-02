Mastella: Anch’io sono malato, pregate per me. Applauso dei fedeli a Benevento

Con la voce rotta dall’emozione, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha rivelato pubblicamente di essere malato, chiedendo una preghiera ai fedeli riuniti davanti alla basilica della Madonna delle Grazie.

La dichiarazione è arrivata oggi, nel corso delle celebrazioni per la patrona del Sannio organizzate dal neo arcivescovo Michele Autuoro.

“A tutti chiedo di pregare per me. Anche io sono malato, spero di farcela”, ha detto Mastella davanti alla basilica gremita. Le sue parole hanno suscitato grande commozione tra i presenti: dopo un attimo di silenzio, i fedeli hanno risposto con un lungo applauso di incoraggiamento.

Le prime reazioni della politica

“Vedendolo in gran forma sono dolorosamente stupito delle parole odierne di Mastella: naturalmente pregherò per lui, ma ho fiducia anche nella sua scorza dura, avrà ragione del male, quale che esso sia”, ha dichiarato il presidente della Dc e deputato di Fratelli d’Italia, Gianfranco Rotondi.

Anche il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, ha espresso vicinanza al sindaco sui social: “Tutto il mio partito si stringe intorno all’amico Clemente Mastella. Sono certo che supererà i suoi problemi. È un leone, un grande combattente e un uomo generoso a cui vogliamo un gran bene”.