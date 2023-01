Master in assistenza sociosanitaria: focus su vulnerabilità, risorse umane e governance di sistema

La pandemia ha rivoluzionato l’approccio alla programmazione e all’organizzazione dei modelli di assistenza clinica, ampliando la sfera delle attività sociosanitarie e facendo emergere nuove modalità di intervento e cura. Per analizzare in maniera puntuale le attività sanitarie e sociosanitarie oggi in campo, si terrà Venerdì 13 gennaio alle ore nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Sociali, il Convegno dal titolo: “Rischi emergenze vulnerabilità, risorse umane e governance di sistema, quali modelli per il SSN?” organizzato dal Dipartimento di Scienze Sociali, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, nell’ambito dell’offerta formativa dei Master di primo e secondo livello sul management sanitario e sociosanitario e dal master di secondo livello in Analisi e valutazione di impatto sociale. L’incontro si propone di riflettere sui molteplici aspetti del rischio in sanità, sul controllo delle emergenze della sanità pubblica e sulla vulnerabilità da un punto di vista clinico-assistenziale e della programmazione sanitaria, anche alla luce dei provvedimenti in corso nell’ambito della Missione 6 Salute del PNRR.

Dopo i saluti istituzionali e degli Ordini Professionali, come da programma in allegato, il Convegno presieduto dalla Coordinatrice dei Master Sociosanitari, Maria Gabriella Grassia, si articola in tre sessioni di lavoro introdotte da Gianfranca Ranisio, Stefano Consiglio e Roberto Landolfi.

L’incontro avrà inizio alle ore 9:00 con i saluti di Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Dora Gambardella, Direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali Università degli Studi di Napoli Federico II, Giuseppe Longo, Direttore Generale AOU Federico II.

Tra le altre, sono previste le relazioni di: Enrica Amaturo, Nerina Dirindin, Elio Borgonovi, Mariadonata Bellentani, Anna Iervolino, Luigi Stefano Sorvino, Gaetano D’Onofrio, Gabriele Tomei, Gaetano Gubitosa.

Cariche relatori

Enrica Amaturo, Coordinatrice Dottorato di Ricerca in Scienze Sociali e Statistiche del Dipartimento di Scienze Sociali – Università degli Studi di Napoli Federico II; Presidente Comitato Scientifico Pol.i.s.

Stefano Consiglio, Presidente Scuola delle Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Presidente FONDAZIONE CON IL SUD

Maria Gabriella Grassia, Coordinatrice Master Sociosanitari, Dipartimento di Scienze Sociali – Università degli Studi di Napoli Federico II

Nerina Dirindin, Università degli Studi di Torino Scuola di Management ed Economia; Presidente del CORIPE Piemonte; Presidente di Cipes Piemonte; Senatore della Repubblica nella XVII legislatura.

Luigi Stefano Sorvino, Direttore Generale ARPA Campania,

Elio Borgonovi, Docente emerito di Management Pubblico, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Università Bocconi. Nel 1978 ha fondato il CERGAS (Centro di Ricerche sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria e Sociale) di cui è Presidente. È docente senior della SDA Bocconi (Area Public Management & Policy).

Mariadonata Bellentani, Direttore Ufficio 2 – Piano sanitario nazionale e piani di settore

Ministero della Salute

Anna Iervolino, Direttore Generale AORN dei Colli

Gabriele Tomei, Presidente Associazione Italiana di Valutazione

Gaetano Gubitosa, Direttore Generale AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta

Gaetano D’Onofrio, Direttore Sanitario AORN Cardarelli