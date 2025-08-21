Master in Project Management Strategico al Suor Orsola Benincasa: iscrizioni fino al 4 settembre

E’ possibile iscriversi fino al 4 settembre 2025 al Master in “Project Management Strategico” (60 cfu), proposto dall’Università Suor Orsola Benincasa, dal Consorzio Promos Ricerche e dalla Scuola di Governo del Territorio.

Il Master avrà inizio il prossimo 17 luglio alle ore 15 con la lezione inaugurale tenuta dall’Ing. Edoardo Grimaldi, dal titolo “Introduzione al Project Management”. Questa lezione è aperta a tutti.

Le lezioni riprenderanno successivamente il 4 settembre alle ore 15:00 e si chiuderanno entro l’anno.

Le lezioni saranno registrate e fruibili anche successivamente.

Il 26 giugno si è tenuto il webinar di presentazione del corso del quale sono state fornite indicazioni di natura tecnica e didattica.

Requisiti d’accesso

Al Master è possibile accedere con: diploma di laurea specialistica/magistrale (D.M. 509/99; 270/04): diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale).

Possono iscriversi anche candidati in possesso di laurea di base triennale; in questo caso verrà attribuito il titolo di master di I livello (60 CFU), mediante la predisposizione di un piano di studi personalizzato.

Termine per le iscrizioni e costi

I candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione solo ed esclusivamente online, collegandosi all’indirizzo https://areaoperativa.unisob.na.it entro e non oltre le ore 23:59 del 4 settembre 2025.

Le lezioni si svolgeranno on line in diretta, con una piattaforma che permette la piena interazione tra docenti e discenti, saranno registrate e fruibili anche successivamente.

Il costo di iscrizione al Master è pari ad € 2.000,00 (+ tassa per il diritto allo studio) pagabili in 4 rate. Tuttavia, sono previste rilevanti riduzioni economiche per dipendenti delle pubbliche amministrazioni, studenti ed altre particolari categorie.

Obiettivi del Master

Il master, riservato a 60 iscritti, ha come obiettivo generale la formazione di esperti nella gestione strategica dei progetti e delle risorse umane in aziende pubbliche, private e no profit. In un contesto economico sempre più orientato ai progetti (Project Economy), la conoscenza dei processi, dei principali deliverable di un progetto e lo sviluppo delle competenze personali specifiche per il ruolo di Project Manager rappresentano elementi essenziali per garantire il successo del progetto e generare valore per la comunità. Dalla pianificazione alla governabilità dei sistemi informativi aziendali e alla padronanza delle fondamentali tecniche di organizzazione del personale, dal coordinamento della comunicazione interna ed esterna alla tutela del capitale intellettuale, il percorso formativo intende formare professionisti dall’indiscutibile valenza strategica sul mercato del lavoro.

Modalità di svolgimento

Il Master ha la durata complessiva di 1.500 ore (comprensive di lezioni teoriche, laboratori, formazione a distanza, stage/tirocinio, project work, studio individuale, test intermedi on line, prova conclusiva).

Le lezioni saranno articolate di norma, in uno/due incontri settimanali e-learning a partire dal 17 luglio 2025 e sino al mese di dicembre 2025, secondo il programma che sarà pubblicato nella sezione master del sito web del Consorzio universitario Promos Ricerche (www.promosricerche.org).

Stage

Le attività di stage potranno essere svolte presso strutture segnalate dagli stessi allievi del Master, previa valutazione ed approvazione da parte del Comitato Scientifico del Master.

Il Consorzio Promos Ricerche potrà eventualmente organizzare attività sostitutive dello stage. E’ prevista anche l’esenzione dallo stage per coloro che, in possesso di esperienze lavorative o altri titoli formativi, ne facessero richiesta.

Scarica il bando