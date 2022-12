Master MEIM, via allo stage in Graded per due giovani laureati

Energia, ricerca, formazione e trasformazione digitale: è partito a metà novembre e durerà fino al prossimo 3 febbraio lo stage in Graded, società napoletana del settore energetico, per due studenti del MEIM – il Master in Entrepreneurship and Innovation Management lanciato, alla sua prima edizione, dall‘Università Parthenope di Napoli in collaborazione con la MIT Sloan School of Management, la Business school del MIT Massachusetts Institute of Technology di Cambridge, USA. Per formare professionisti, imprenditori e manager dell’innovazione di alto livello che saranno in grado di avere un impatto in tutto il mondo, il MEIM coinvolge aziende partner che forniscono esperienza pratica fatta per ottenere conoscenze e competenze da spendere immediatamente sul campo.

Gli stagisti sono Gianfranco Marciano, classe 1998, una laurea Triennale in Management delle Imprese Internazionali, e Paola Barra, 24 anni e una Laurea Triennale in Economia Aziendale. Il loro percorso in azienda prevede una full immersion focalizzata su due progetti attivi dell’area Digital Innovation, dove i due giovani saranno seguiti da un tutor, Gennaro Ardolino, Responsabile Digital Innovation, IT & Cybersecurity in Graded.