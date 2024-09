Master online della Federico II dedicato al mondo della finanza, via alle iscrizioni

Si arricchisce l’offerta formativa online dell’Università di Napoli Federico II con la seconda edizione del Master di I livello Economics and Finance realizzato dal Dises, Dipartimento di Economia e Statistica in collaborazione con Federica Web Learning. Sono state aperte ad agosto le iscrizioni per il Master che prenderà il via il 20 gennaio 2025 con lo stesso format della I edizione: videolezioni, esercitazioni, live session, case study ed esami tutto interamente online. Un’opportunità per chi ha già nel proprio curriculum accademico una laurea in ambito economico e vuole approfondire argomenti come i mercati finanziari, la politica economica e la macroeconomia.

Il Master è erogato attraverso la piattaforma Federica Web Learning, progettata dal Centro per l’innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell’Università di Napoli Federico II. La formula online garantisce un’esperienza di apprendimento moderna e interattiva, caratterizzata dalla flessibilità e dalla possibilità di bilanciare le proprie esigenze personali e lavorative con lo studio ma senza rinunciare alla qualità delle lezioni. Gli studenti avranno la possibilità di confrontarsi con i docenti del Dipartimento di Economia e Statistica, nominato nel 2018 centro di eccellenza, diretto dal professor Saverio Simonelli. Il Master rappresenta un’importante opportunità non solo di formazione accademica ma anche per chi già lavora, in un’ottica di up-skilling e re-skilling delle proprie competenze in ambito economico-finanziario. La prima edizione ha visto tra gli iscritti studenti provenienti dall’Uganda e dagli Stati Uniti, le lezioni sono erogate in lingua inglese proprio per dare la possibilità a tutti gli studenti, non solo quelli italiani, di poter accedere a questa importante occasione di formazione in un contesto dal respiro internazionale. La durata del Master è annuale e prevede un esame finale e il rilascio dei 60 CFU. Le iscrizioni sono aperte fino al 17 novembre compilando il form a questo link e il perfezionamento dell’iscrizione avverrà tramite il portale di Ateneo. L’inizio delle lezioni è previsto per il 20 gennaio 2025.

Per ulteriori informazioni e per effettuare l’application è possibile scaricare la brochure e consultare il sito: www.federica.eu/master-economics-finance