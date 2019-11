Master Stoà MDGI E HRM, domande fino al 29 novembre: top manager in cattedra a Villa Campolieto

C’è tempo fino al 29 novembre per presentare domanda per partecipare alle selezioni per il Master universitario in Direzione e Gestione d’Impresa (MDGI) e il Master in Gestione delle Risorse Umane (HRM).

Le nuove edizioni dei due Master potranno contare sull’apporto dei top manager formati in questi trent’anni in Villa Campolieto, nel ruolo di “accompagnatori” dei prossimi allievi dell’Istituto verso il mondo del lavoro.

L’Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa, guidato da Enrico Cardillo, conferma il suo ruolo di leadership nel panorama italiano dell’Alta Formazione, come dimostrano un placement superiore all’85 per cento ed i 2.600 diplomati, molti dei quali oggi manager di successo in importanti aziende italiane e internazionali, quali, tra gli altri, Maximo Ibarra (CEO SKY Italia), Angelo Trocchia (CEO Safilo), Maurizio Patarnello (CEO & Chairman Nestle Waters), Rossella Gangi (Direttore Risorse Umane Wind3).

MDGI

Il Master in Direzione e Gestione di Impresa (accreditato ASFOR e realizzato in forma congiunta con l’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’), ha l’obiettivo di completare e specializzare la preparazione fornita dagli studi universitari per orientarla incisivamente verso le esigenze e i compiti propri delle funzioni strategiche d’impresa.



HRM

Il Master in Gestione delle Risorse Umane (accreditato ASFOR) offre a giovani laureati di diverse provenienze disciplinari l’opportunità di inserirsi con successo nell’ambito delle direzioni del personale, della consulenza HR e dei servizi alle imprese.

