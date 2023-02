Mastercard: Viabuy e Hype tra le migliori carte prepagate del 2023

Quando si parla delle migliori carte prepagate Mastercard si fa riferimento a strumenti di pagamento che fanno dell’affidabilità e della funzionalità il proprio punto di forza. Le prepagate Mastercard si adattano a qualunque tipologia di necessità economica, per questo sempre più persone decidono di sottoscrivere un prodotto finanziario di questo tipo, che senza dubbio offre numerosi vantaggi: una dimostrazione proviene dalle carte Viabuy e Hype.

Mastercard Viabuy

Mastercard Viabuy è una carta prepagata che è stata sviluppata da un istituto di moneta elettronica denominato Crosscard che è riconosciuto dall’Organo di Controllo del Lussemburgo. Si tratta di un prodotto che abbina i più elevati standard di sicurezza e innovazione, garantendo al tempo stesso il massimo della riservatezza per ciò che concerne la gestione dei dati. Questa carta è stata ideata per mettere a disposizione dei clienti un prodotto fruibile senza che fosse necessario fornire dati sensibile. Ecco spiegato il motivo per il quale sono stati sviluppati tre IDV, vale a dire tre livelli di identificazione, in funzione dei quali si ha a che fare con una capacità operativa variabile.

I livelli di identificazione

In particolare, il livello di identificazione IDV1 può essere ottenuto solo con l’apertura di un account, senza che ci sia bisogno di provvedere alla verifica dell’identità: con questo livello si può ricevere una carta virtuale, che però prevede dei limiti di operatività. Il livello di identificazione IDV2, invece, viene attivato con il riconoscimento tramite il codice fiscale e un documento: a quel punto si usufruisce di una carta prepagata reale, anche se per i prelievi e i pagamenti le operazioni restano limitate. Infine, ecco il livello di identificazione IDV3, a cui si accede con un altro documento di riconoscimento, insieme con un documento che attesta la residenza. In questo caso, non sono previsti limiti di operatività di alcun genere.

Quanto costa usare la carta Viabuy

Il costo della carta Viabuy è di 19 euro all’anno, mentre l’attivazione comporta una spesa una tantum di 69 euro. Il codice IBAN è tedesco, e permette di operare come se si avesse a che fare con un classico corrente bancario, con l’esecuzione di transazioni online e di tutte le altre spese di gestione della vita di tutti i giorni, che si tratti di acquisti online, di bollettini, e così via. Sono tante le ragioni per le quali è consigliabile fare riferimento a Viabuy, che è senza dubbio una delle migliori carte prepagate anche perché garantisce un evidente anonimato sul piano fiscale, dal momento che non c’è bisogno – per ottenerla – di fornire dei documenti relativi al reddito. Ecco, quindi, che la sottoscrizione può essere richiesta e ottenuta anche da soggetti che sono privi di un reddito dimostrabile o che non hanno una cronistoria bancaria ben precisa.

Hype Mastercard

Un’altra carta che merita di essere presa in considerazione è Hype di Mastercard, un progetto che ha preso vita grazie a Banca Sella, che è stato uno dei primi gruppi bancari del nostro Paese a riservare una specifica attenzione alle carte di pagamento e alla loro evoluzione digitale. Per aprire il conto si può impiegare l’app dedicata, e nel giro di pochi minuti ci si ritroverà con una prepagata Mastercard dotata di codice Iban italiano. Stiamo parlando della versione Standard, che è del tutto gratuita e non prevede costi nascosti di alcun genere: nemmeno l’attivazione prevede delle commissioni.

Il sito web Miglioricarteprepagate.com

La fonte da cui abbiamo preso tutte le informazioni e i consigli che vi abbiamo fornito fino a qui è il sito web Miglioricarteprepagate.com, un punto di riferimento nel settore. La redazione propone contenuti di qualità, che vengono studiati e sviluppati con la massima attenzione e con altrettanta passione. Qui si possono trovare guide, recensioni e confronti di carte e conti correnti.