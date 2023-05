MasterChef Australia, morto improvvisamente Jock Zonfrillo: aveva 46 anni

Il pluripremiato chef e giudice di MasterChef Australia Jock Zonfrillo è morto improvvisamente all’età di 46 anni. Lo scozzese aveva lavorato in rinomati ristoranti in tutto il mondo prima di aprire il suo locale in Australia. La sua morte è stata confermata dall’emittente Network 10 il giorno in cui sarebbe dovuta andare in onda la puntata inaugurale della stagione 2023 di MasterChef. Zonfrillo lascia la moglie Lauren Fried e quattro figli, che in un comunicato hanno dichiarato di avere il cuore “a pezzi”. Zonfrillo è stato trovato morto in un’abitazione a Melbourne dove la polizia ha effettuato un controllo nelle prime ore di questa mattina. Le autorità di Victoria hanno riferito che la sua morte non è considerata sospetta. La notizia ha suscitato un’ondata di commozione e di dolore da parte di personaggi del mondo della cucina e dello spettacolo.