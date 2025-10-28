Mastro, Pisano, Rizzo: svolta per 3 Autorità Portuali

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato i decreti che nominano tre nuovi presidenti in altrettante Autorità di Sistema Portuale (AdSP), completando così un passaggio istituzionale fondamentale per la governance dei rispettivi scali marittimi.
Le nomine riguardano:
• Francesco Mastro presidente AdSP del Mare Adriatico meridionale (porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli e Termoli);
• Francesco Rizzo presidente AdSP dello Stretto (porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Saline);
• Bruno Pisano presidente AdSP del Mar Ligure orientale (porti della Spezia e Marina di Carrara).