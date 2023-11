Mastrolonardo, ecco il nuovo corner Patrizia Pepe in via Merliani al Vomero: brindisi, moda e musica

Musica, drink e moda in via Giovanni Merliani 80 all’indirizzo di Mastrolonardo che ha celebrato la presentazione del nuovo corner Patrizia Pepe con un esclusivo spazio dedicato al piano superiore dello store.

Tantissimi gli ospiti intervenuti nel cuore del Vomero per questo importante appuntamento dove hanno potuto ammirare la collezione 2023/24 in uno dei punti di riferimento dello shopping napoletano, la cui storia risale al 1938.

Un happening glamour e divertente trascorso sulle note del dj set Anja sorseggiando drink e bollicine proposte da Tanja Future Catering.

In outfit Patrizia Pepe alcune ospiti d’eccezione che hanno partecipato all’evento tra cui l’attrice Miriam Candurro, le influencer Rossella d’Antuono, Maria Grazia Ceraso e Giorgia Fiore.

