Matematica e mondo naturale, un weekend di giochi e scoperte a Città della Scienza

Un fine settimana dedicato ai legami tra matematica e mondo naturale. Il NapoliWeekend del 21 e 22 febbraio 2026 si intitola “Matematica in gioco, natura in forma” e nasce dalla collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. L’obiettivo è avvicinare adulti e bambini a matematica e geometria attraverso laboratori interattivi dove l’esperienza ludica condivisa diventa strumento di scoperta, tra divertimento, arte e fantasia.

Api e bolle di sapone

Cosa unisce gli alveari alle bolle di sapone? Il laboratorio “Api e bolle di sapone” esplora il legame tra matematica e strutture naturali, concentrandosi sulla geometria degli alveari.

Le api, pur senza conoscere formule e teoremi, costruiscono i loro favi scegliendo l’esagono. Non è un caso: l’esagono è la soluzione ottimale per pavimentare uno spazio minimizzando l’uso di materiale, un problema matematico dimostrato solo nel 1999.

Anche le bolle di sapone seguono una logica rigorosa: si aggregano minimizzando la superficie e generando configurazioni affascinanti, sorprendentemente simili a quelle degli alveari.

Il laboratorio, di tipologia Interactive Lab e rivolto a tutti, permetterà di sperimentare in prima persona questi principi attraverso attività pratiche. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Carlo Nitsch, insieme a Vincenzo Amato, Emanuele Cristoforoni, Alba Lia Masiello, Gloria Paoli e Federico Villone del Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Science Show: I Classici

Accanto ai laboratori, spazio allo spettacolo scientifico con “Science Show: I Classici”, in programma il 21 e 22 febbraio 2026.

Lo show propone una sequenza serrata di esperimenti: dal paradosso meccanico agli effetti delle candele sotto il vaso, dal curioso peso dell’acqua al palloncino che si gonfia con la CO₂, fino alle cadute che sembrano sfidare la gravità. Un concentrato di fisica e chimica capace di sorprendere in pochi minuti. Anche in questo caso, il target è per tutti.

Corporea, Planetario e mostra Insetti & Co.

Il weekend sarà arricchito dalle visite guidate a Corporea, il museo interattivo del corpo umano, dove sarà possibile esplorare organi, sistemi e funzioni dell’organismo attraverso exhibit e installazioni multimediali.

Nel Planetario andranno in scena spettacoli immersivi dedicati a costellazioni, pianeti e grandi domande sull’universo: proiezioni a cupola per un viaggio nel cosmo tra curiosità astronomiche e suggestioni scientifiche.

Incluso nel programma anche l’accesso alla mostra “Insetti & Co.”, un percorso nel mondo degli insetti e degli altri artropodi per osservarne da vicino strategie di sopravvivenza e caratteristiche sorprendenti.

Ad accogliere il pubblico a Corporea ci sarà inoltre Aphel, il robot umanoide entrato recentemente nello staff di Città della Scienza come guida innovativa, pronto a fornire informazioni, supporto e orientamento ai visitatori, rendendo l’esperienza più immediata, accessibile e inclusiva.