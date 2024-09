Materassi made in Battipaglia per il Sud Est asiatico: show room a Hong Kong e stand al Find di Singapore

Buoninfante, azienda leader dell’eccellenza nel settore della produzione di materassi nata nel 1975 a Battipaglia, rafforza la sua presenza del Sud Est Asiatico. Dopo l’apertura della sede showroom a Hong Kong, il Gruppo annuncia la sua partecipazione alla prestigiosa fiera Find, Design Fair Asia 2024. L’evento si terrà dal 26 al 28 settembre a Singapore, nel complesso di Marina Bay Sands, e ospiterà migliaia di professionisti del settore, architetti, designer e oltre 350 brand da tutto il mondo nel settore dell’arredamento. Buoninfante con uno spazio (stand 1F75) dedicato esclusivamente alla linea X-Bio, materassi hi-tech brevettata nel mondo, accoglierà partner e buyer da tutto il mondo.

“Singapore rappresenta un’opportunità interessante per la nostra azienda che sta puntando ad espandersi a livello internazionale in particolare nei mercati dell’Asia Pacifica, un’area in forte e rapida crescita – spiega il Ceo della società, Vincenzo Buoninfante -. La nostra presenza al Find 2024 è il primo step per presentare le nostre ultime innovazioni di materassi e stabilire nuove partnership commerciali con rivenditori e distributori locali”.

Il Gruppo Industriale Buoninfante, con un fatturato di 26 milioni di euro e 150 dipendenti, è presente in oltre 15 mercati e in più di 200 negozi online e fisici nel mondo. Oltre al quartier generale italiano, dal 2013 Buoninfante è attivo in Nord America con la consociata Gruppo Buoninfante USA con sede a New York e uno showroom permanente al World Market Center di Las Vegas, e dal 2019 nel mercato asiatico con Buoninfante Asia Pacific con sede ad Hong Kong.