“Materia Viva Experience” arriva a Napoli: una mostra immersiva sui RAEE alla Mostra d’Oltremare

Sensibilizzare l’opinione pubblica sulla gestione dei RAEE, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: una mostra immersiva per permettere a cittadine e cittadini di tutte le età di esplorare in modo innovativo il mondo dei RAEE e riflettere sul proprio rapporto con la tecnologia e l’ambiente. Approda per la prima volta a Napoli, “Materia Viva Experience”, da oggi e fino al 31 maggio visitabile alla Mostra d’Oltremare, nell’ambito del Green Med Expo & Symposium, grazie al supporto di Asia Napoli. La mostra dedicata ai RAEE – spiega una nota – permetterà ai visitatori di immergersi con tutti e cinque i sensi nel tema del corretto conferimento e del riciclo di questi rifiuti, comprendendo appieno gli impatti ambientali e l’importanza della loro corretta gestione nell’ottica del raggiungimento di una vera “economia circolare”. L’evento durerà sei giorni, il doppio rispetto al Green Med Expo (28-30 maggio), e sarà aperto alle scuole, ai visitatori del Green Med e ai cittadini, che saranno invitati a partecipare attivamente accettando la “sfida” degli organizzatori: portare vecchie Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche al punto di raccolta per i piccoli RAEE, installato per l’occasione alla Mostra d’Oltremare. Inoltre, in uno spazio dedicato accanto alla mostra immersiva, le scuole saranno coinvolte, su iniziativa di Asia Napoli, in momenti di formazione sui RAEE, con particolare attenzione al progetto Educambiente.