Materiale giù da volta in galleria, chiuso tratto A26

Genova, 30 dic. – (Adnkronos) – Un distacco di materiale, secondo le prime ricostruzioni caduto dalla volta di una galleria e finito su una carreggiata autostradale, ha causato la chiusura per verifiche di un tratto dell’autostrada A26 dopo il casello di Masone in direzione di Genova. E’ successo oggi nel tardo pomeriggio. Dai primi accertamenti non risultano feriti. In corso verifiche tecniche di sicurezza. E’ stata istituita per i mezzi diretti a Genova l’uscita obbligatoria al casello di Masone.