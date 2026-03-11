Materiali da costruzione, Acen lancia l’allarme: Impennata dei prezzi a Napoli. Savarese: Intervenire subito

Numerose segnalazioni da parte delle imprese per rincari dei materiali da costruzione nel territorio di Napoli. Secondo l’Acen, le tensioni geopolitiche stanno alimentando effetti speculativi sui prezzi e rischiano di pesare sull’intera filiera dell’edilizia. Per questo l’associazione chiede misure urgenti: intervenire solo su carburanti e bollette non basta, serve un provvedimento specifico anche per i materiali non soggetti ad accise.

Napoli, 11 marzo – “Già dalla scorsa settimana, e in aumento nelle ultime ore, stiamo ricevendo segnalazioni da parte delle nostre imprese di rincari dei materiali da costruzione, non solo derivati petrolchimici come il bitume, ma anche altri come l’acciaio, con aumenti anche dei costi di trasporto”, spiega il presidente dell’Acen, Antonio Savarese.

“Purtroppo gli effetti delle tensioni geopolitiche sulle materie prime sono già pesanti e riguardano tutta la filiera dell’edilizia, che nel territorio di Napoli è impegnata in uno sforzo importante per portare a termine i lavori del Pnrr nei tempi previsti”, continua Savarese.

Secondo l’Associazione Costruttori Edili di Napoli, senza un intervento urgente le imprese rischiano di sopportare da sole gli effetti della crisi internazionale, con conseguenze rilevanti sulla tenuta del sistema.

“Ecco perché auspichiamo l’adozione di uno strumento per sterilizzare l’aumento del gettito fiscale derivante dall’incremento dei prezzi di tutti i materiali da costruzione che risentono in modo diretto o indiretto della crisi in atto”, conclude il presidente Antonio Savarese.