Roma, 3 lug. (askanews) -La commissione Giustizia del Senato ha dato il via libera alla proposta di legge Fdi che introduce il reato universale di maternità surrogata. Il testo va in aula nella versione arrivata dalla Camera poiché tutti gli emendamenti sono stati bocciati. Approvati invece due ordini del giorno, uno della Lega, a prima firma del capogruppo Massimiliano Romeo e uno di Fi a prima furma del capogruppo Maurizio Gasparri.Il provvedimento non è ancora stato caledarizzato per l’aula.