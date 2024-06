Mathieu Baboulène direttore della comunicazione globale di Versace

Versace continua a rafforzare il proprio team globale con l’aggiunta di un nuovo leader nelle comunicazioni. Mathieu Baboulène è nominato Global Communications director della celebre maison italiana. Prima di entrare in Versace, Baboulène ha ricoperto il ruolo di Senior Global PR and Communication director presso Kenzo, che al momento non ha ancora designato un successore. La sua carriera precedente include una significativa esperienza presso l’ufficio stampa di Michèle Montagne a Parigi, dove ha gestito le pubbliche relazioni e la comunicazione per designer di prestigio come Ann Demeulemeester, Haider Ackermann, Rick Owens e Undercover. Ha inoltre ricoperto posizioni di rilievo in ambito comunicazione per brand di spicco come Maison Margiela, Givenchy e Coach.