Matone: “Commemorazione morti Minneapolis è provocazione. E Torino?”

L’aula protesta e la deputata leghista attacca opposizioni “fascisti”

Roma, 5 feb. (askanews) – “Non si è mai vista una commemorazione ad horas che sa tanto di provocazione. Se questo ricordo dei morti di Minneapolis serve ad attirare la maggioranza in una trappola dialettica, il tentativo è fallito. Voi volete alzare una cortina fumogena sui fatti di Torino sui quali stiamo aspettando parole inequivocabili…”: le parole della deputata leghista Simonetta Matone, durante la commemorazione chiesta da Avs per i due americani uccisi dagli agenti dell’Ice a Minneapolis, Renee Good e Alex Pretti, vengono accolte nell’aula della Camera dalle proteste delle opposizioni.”Basta, basta, basta”, gridano dai banchi del centrosinistra. Non contenta, la Matone risponde “fascisti”, con il vicepresidente di turno Sergio Costa che la richiama: “per favore, deputata Matone, farà il suo intervento, ma non si può sentire l’accusa di fascisti in quest’aula. Il fascismo è fuori da quest’aula”.Il Cinque Stelle Francesco Silvestri ha ricordato che la commemorazione è stata decisa da tempo, ben prima dei fatti di Torino. Richiesta giunta settimane fa e accordata in capigruppo.Sui fatti di Torino, aveva detto Matone, “stiamo ancora aspettando parole inquivocabili di lontananza e di condanna…”. Provocando la reazione: “basta, basta, basta, silenzio”, urlano i deputati delle opposizioni. E Costa: “per favore, ricordiamoci che è una commemorazione colleghi”. In quel momento la deputata leghista pronuncia la parola “fascisti” e viene poi ripresa dal vice-presidente.