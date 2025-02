Matrix, Kant e l’IA: la sfida dell’Europa nella nuova era

“Siamo qui per liberare le menti, Neo. Ma io posso solo mostrarti la porta. Sei tu a doverla attraversare”. Questa frase iconica di Morpheus in Matrix risuona oggi con una forza nuova, mentre l’Intelligenza Artificiale (IA) permea sempre più la nostra realtà. Il libro di Alessandro Aresu, “Geopolitica dell’Intelligenza Artificiale”, è un’esplorazione affascinante di questo mondo in rapida evoluzione, un viaggio che ci invita a riflettere sulle implicazioni filosofiche, economiche, politiche e sociali dell’IA.

Ma come nasce l’espressione “intelligenza artificiale”? Nata quasi per caso da un’operazione di marketing negli anni ’50, ideata da John McCarthy per attrarre finanziamenti, oggi l’IA è diventata un elemento centrale del sistema capitalistico, alimentando la competizione tra grandi potenze come Stati Uniti e Cina.

Il libro è un viaggio nelle storie dei protagonisti dell’IA. La più interessante, e a cui Aresu dedica molte pagine, è Jensen Huang, l’inventore di NVIDIA. L’azienda ha saputo anticipare le esigenze del deep learning e delle reti neurali, diventando un fornitore chiave per le grandi aziende tecnologiche. Google, Microsoft e Amazon, a loro volta, si stanno posizionando nella corsa all’IA attraverso acquisizioni strategiche e investimenti massicci.

In questo libro emerge la competizione tra Stati Uniti e Cina (curioso è sapere che la maggior parte dei protagonisti dell’IA sono di origine cinese, ma che hanno trovato la loro ricchezza in America) si manifesta in vari ambiti, dalla ricerca scientifica all’utilizzo politico e militare della tecnologia. L’Europa, pur avendo un’eccellente tradizione filosofica e scientifica, si trova in una posizione di svantaggio, con investimenti frammentati e una mancanza di imprese leader nel settore. Imprese che sono posizionate a Taiwan, in India, in Cina, negli USA ecc.

Ma l’IA non è solo tecnologia e competizione. È anche una sfida per la leadership del futuro. Come Leopardi, già nel 1824, nelle sue Operette Morali, trattava temi affini all’intelligenza artificiale e all’età delle macchine, oggi siamo chiamati a riflettere sul rapporto tra mente e macchina. Un dialogo che richiede una nuova leadership, capace di coniugare visione strategica, pensiero critico e capacità di adattamento.

La mente, il cuore e la macchina diventano così la nuova triade della leadership, un equilibrio tra razionalità, intuizione ed efficienza tecnologica. Una leadership che deve saper ascoltare la “voce” delle macchine, interpretarne i dati e le informazioni, ma anche guidarle con saggezza e responsabilità.

E qui, le parole di Geoffrey Hinton, considerato uno dei “padrini” dell’IA, risuonano con particolare significato: “Sono soddisfatto di ciò che abbiamo realizzato, anche se il mio obiettivo iniziale era capire come funzionava il cervello e le connessioni tra i neuroni. Non ci sono riuscito”. Una frase che ci ricorda come le grandi invenzioni nascano spesso dalla ricerca di altro, dalla curiosità e dalla volontà di esplorare l’ignoto.

Il libro di Aresu ci invita a riflettere sul ruolo dell’Europa e dell’Italia in questa nuova era. L’autore, rifacendosi a Kant, sottolinea come gli stati europei abbiano sostituito le tre domande fondamentali del filosofo – “Che cosa posso fare?”, “Che cosa devo fare?”, “Che cosa ho diritto di sperare?” – con una nuova: “Che cosa posso regolare?”. Questa ossessione per la regolamentazione, secondo Aresu, ci fa perdere tempo e competitività. Invece di concentrarci sull’innovazione e sullo sviluppo, ci perdiamo in lacci e lacciuoli burocratici. Per competere, dovremmo concentrarci sullo sviluppo di applicazioni personalizzate di “enhanced intelligence”, valorizzando la nostra sofisticatezza e complessità sociale. Dovremmo, in altre parole, tornare a porci le domande di Kant, con coraggio e lungimiranza.

L’IA è una sfida complessa, che richiede una visione strategica e una collaborazione tra pubblico e privato. Come Neo in Matrix, siamo chiamati a scegliere: seguire la pillola rossa della consapevolezza e dell’azione, oppure la pillola blu dell’indifferenza e della passività?

“Geopolitica dell’Intelligenza Artificiale” è un libro fondamentale per comprendere il presente e il futuro che ci aspetta. Un viaggio sorprendente, che ci ricorda che l’IA non è solo una tecnologia, ma una sfida per l’umanità intera. E per la leadership del futuro. E tu che pillola scegli? Buona lettura.