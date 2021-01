Mattarella: 15 milioni di telespettatori, con Cossiga e Scalfaro il più seguito /Adnkronos

Roma, 1 gen. (Adnkronos) – Con 15 milioni 272 mila 170 spettatori, il messaggio di fine anno di ieri sera del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è risultato il più seguito a partire dal 1986, anno in cui sono iniziate le rilevazioni dell’Auditel. Va considerato tuttavia che nel dato fino al 2003 non venivano calcolate le tv non generaliste, che in ogni caso potrebbero far salire la cifra riferita agli anni precedenti di non più di trecentomila unità.