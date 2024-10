Mattarella a Parma per festeggiare 90 anni di Parmigiano Reggiano

Parma, 16 ott. (askanews) – Il presidente della Repubblica è arrivato nel tardo pomeriggio a Parma per partecipare alla cerimonia per il novantesimo della fondazione del Consorzio del Parmigiano Reggiano. Sergio Mattarella ha raggiunto il Teatro Regio dove ad accoglierlo, oltre alle autorità locali, c’era il presidente del consorzio Nicola Bertinelli. Mattarella è stato accolto, al suo arrivo, da un lungo applauso. In platea anche il ministro all’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida.

L’evento, dal titolo “7 battiti, 90 anni di futuro” è il momento per celebrare la ricorrenza dei 90 anni della Dop – una risorsa economica che alimenta consumi per oltre 3 miliardi di euro all’anno, con 292 caseifici produttori, oltre 2.100 allevatori e conferenti latte, e una filiera produttiva che coinvolge oltre 50.000 persone – con tutti i caseifici soci, gli operatori della filiera, le autorità locali, i media nazionali e le rappresentanze degli enti economici della zona di origine. Ma è anche un’occasione per presentare due progetti che saranno punti di riferimento per il futuro del Consorzio: “l’Archivio storico digitale” e la nuova “Identità sonora” del Parmigiano Reggiano.

Nell’arco della serata la Gerardo Di Lella Grand Orchestra suonerà le note di alcune delle musiche più emblematiche che hanno fatto la storia degli ultimi 90 anni, dalle colonne sonore dei capolavori di Federico Fellini e Franco Zeffirelli a canzoni rappresentative della musica pop quali Figli delle stelle di Alan Sorrenti e Con te partirò di Andrea Bocelli.

Al Presidente Mattarella sarà donato il “Coltello d’oro”, una rappresentazione di alta oreficeria italiana realizzata in oro dell’iconico coltello a mandorla utilizzato per l’apertura della forma e per scagliare il formaggio.