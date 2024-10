Mattarella a Unhcr Ginevra: apprezzamento e sostegno, siete cruciali

Roma, 1 ott. (askanews) – “Sono qui per la prima volta da Presidente della Repubblica italiana per rendere omaggio a quello che è sempre di più un punto cruciale per la vita internazionale, da cui arriva un costante richiamo alla dimensione umana della convivenza internazionale, agli elementi essenziali che compongono la comunità umana. Il sostegno e l’apprezzamento all’agenzia è elevatissimo e assolutamente pieno”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è rivolto agli operatori italiani dell’Unhcr di Ginevra dove si trova in visita in occasione in occasione del 70mo anniversario del Centro europeo per la ricerca nucleare (Cern).

“E’ un piacere salutare tutti gli italiani che operano qui, un segmento fondamentale delle Nazioni Unite, che riguarda aspetti di una emergenza costante. Siete per il nostro paese una rappresentanza di primissimo livello della dimensione internazionale, portate qui anche il contributo del nostro modo di pensare, della nostra civiltà, della volontà di pace e rispetto della vita umana, questo è un contributo alla vita internazionale ma anche al prestigio del nostro paese”, ha aggiunto il capo dello Stato.

Al suo arrivo alla sede dell’Unhcr il capo dello Stato è stato accolto dall’Alto Commissario per i Rifugiati, Filippo Grandi.