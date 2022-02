Mattarella “Affermare il rispetto e la collaborazione tra gli Stati”

ROMA (ITALPRESS) – “Se i bambini apprendono il criterio di collaborare, questo consentirà loro in futuro di essere protagonisti in senso positivo per il nostro paese. Rispettatevi sempre tra di voi. Rispetto per tutti e collaborazione. Non perdete questo modo di rispettarvi e non perdete la fiducia perchè se si afferma anche nella società, tra gli adulti, si afferma anche tra gli Stati un senso di rispetto e reciproca collaborazione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della visita al quartiere romano del Corviale, dove è stato inaugurato il primo campo di calcio a 11 nell’ambito del progetto di Calciosociale nel centro sportivo polifunzionale Valentina Venanzi.

