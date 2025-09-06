Mattarella al Forum Ambrosetti: «Europa, necessità e responsabilità. Serve il coraggio dell’unità»

Nel suo videomessaggio alla 51ª edizione del Forum Ambrosetti di Cernobbio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito con forza il ruolo decisivo dell’Unione europea come area di pace, cooperazione e progresso, ricordando che l’integrazione comunitaria ha contribuito ad assicurare stabilità, benessere, crescita e fiducia, senza mai scatenare conflitti o guerre commerciali ma al contrario favorendo intese, missioni di pace, l’innalzamento degli standard di vita e la difesa del pianeta. Un percorso che ha alimentato libertà nei rapporti internazionali ed eguaglianza di diritti tra popoli e Stati, condizioni che hanno garantito avanzamenti di civiltà. Da qui, l’interrogativo posto dal Capo dello Stato: come è possibile che, su queste basi, l’Europa venga oggi considerata da alcuni un ostacolo, un avversario, addirittura un nemico? Quali sono le ragioni e gli interessi che portano a percepire come disvalori i principi della convivenza civile e i traguardi raggiunti? È soltanto affrontando con lucidità domande di questa natura, ha osservato Mattarella, che sarà possibile trovare risposte esaurienti e illuminare le scelte future, evitando il rischio di regressione e irrilevanza rispetto ai risultati sin qui conseguiti. Il Presidente ha richiamato la necessità di istituzioni europee più forti e di governi capaci di non arrendersi a pericoli che non sono affatto ineluttabili, sottolineando come l’Europa rappresenti al tempo stesso necessità e responsabilità. Le forze imprenditoriali, sociali, culturali e la società civile devono sentirsi partecipi e costruttori, non spettatori intimoriti, perché la difesa della civiltà europea, inscindibile dallo sviluppo della sua economia e della sua società, esige oggi un salto in avanti verso l’unità. In questo contesto, Mattarella ha avvertito del «peso straripante delle corporazioni globali, quasi nuove Compagnie delle Indie, che si arrogano poteri che agli Stati e alle organizzazioni internazionali viene contestato di esercitare» e dell’incrocio con «impulsi di dominio di impronta neo-imperialista» da parte di alcuni governi, una dinamica che può rivelarsi letale per il futuro dell’umanità. Proprio per questo, ha insistito, il mondo ha bisogno dell’Europa: per ricostruire la centralità del diritto internazionale, rilanciare un multilateralismo cooperativo, stabilire regole che riconducano al bene comune lo strapotere delle corporation e per contrastare la retorica di una presunta superiorità dei regimi autocratici, che rischia di alimentare un mondo diviso in nemici, vassalli o clienti. L’esperienza storica, ha detto, dimostra che solo un rapporto stretto e rispettoso tra istituzioni e società civile può consentire di raggiungere obiettivi di progresso e consolidare i diritti sociali. Richiamando la lezione di Alcide De Gasperi, Mattarella ha ricordato che l’Europa è sorta dalle macerie del nazifascismo e da interrogativi elementari ma decisivi: è preferibile la pace o la guerra? È possibile costruire un mondo in cui gli Stati collaborano per il benessere congiunto dei loro popoli invece di contrapporsi in nome di interessi nazionali presunti? La risposta allora fu una scelta radicale e nuova, la condivisione di risorse fondamentali come carbone e acciaio per ricostruire un continente ridotto a un deserto morale e materiale. Quella coscienza, ha sottolineato il Presidente, sarebbe oggi sufficiente per affrontare le sfide che abbiamo di fronte. «Non sono accettabili esitazioni», ha ammonito, ribadendo che l’Europa, con i suoi traguardi di civiltà, resta un’opportunità e una responsabilità, un testimone che dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni.