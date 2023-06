Mattarella al Simposio Cotec Europa: Sostenibilità, finanza e innovazione, tre parole chiave per vincere le sfide globali

“Sostenibilità, finanza e innovazione” sono le tre parole chiave di questo appuntamento; questioni che trovano largo spazio nell’agenda internazionale e interpellano i Governi. Il tema di questa edizione ci invita a riflettere sul potere trasformativo dell’innovazione in tutti i settori, anche in quello della finanza, e sul ruolo di quest’ultima nel mobilitare risorse per obiettivi di inclusione e crescita”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo al XVI Simposio Cotec Europa ‘Innovazione nella finanza sostenibile’, in corso a Palermo.”Basti pensare alle trasformazioni gemelle, digitale e verde, citate poco fa dal Presidente Luigi Nicolais e al significato che esse assumono per una gestione responsabile dell’avvenire del pianeta e un modello di sviluppo equo. Una governance adeguata è, naturalmente, strumento chiave per vincere le sfide globali con cui ci confrontiamo, per mete collettive di progresso – ha aggiunto il Capo dello Stato – Si tratti dell’ambiente, della salute, dell’istruzione, della lotta alla povertà, della tutela dei diritti fondamentali, il combinato di tali sfide appare immane e certamente tale da necessitare non solo la mobilitazione di risorse di matrice pubblica ma anche il coinvolgimento della società civile e degli attori che in essa agiscono”.