Roma, 1 gen. (Adnkronos) – “Grazie presidente Mattarella per il coraggio che ci ha trasmesso anche stasera e per questi sette anni. È stato un’ancora per la Repubblica, l’ha tenuta unita e coesa, è stato per tutti un punto di riferimento. Emblema del vero patriottismo, noi italiani la porteremo sempre nel cuore. Grazie Presidente”. Lo scrive in un tweet Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera.