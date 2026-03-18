Mattarella: carceri in condizioni difficili, gravoso compito Dap

Roma, 18 mar. (askanews) – Quello della Amministrazione penitenziaria è “un compito particolarmente complesso, reso ancora più gravoso dalle difficili condizioni in cui versano gli istituti carcerari e dalle tensioni che ne derivano”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Stefano Carmine De Michele.

“L’anniversario della costituzione del Corpo – scrive il capo dello Stato – è occasione per rinnovare l’apprezzamento della Repubblica alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria per l’attività prestata al servizio della comunità. Senso del dovere, consapevolezza del delicato ruolo affidato, lealtà nei confronti delle istituzioni caratterizzano l’opera quotidianamente svolta nella gestione degli istituti penitenziari, tutelando i diritti e la dignità delle persone detenute, per corrispondere alla funzione rieducativa della pena. Un compito particolarmente complesso, reso ancora più gravoso dalle difficili condizioni in cui versano gli istituti carcerari e dalle tensioni che ne derivano”.

“In questo giorno di solenne celebrazione, nel rendere omaggio alla memoria dei caduti in servizio del Corpo della Polizia Penitenziaria, esprimo ai loro familiari la vicinanza della Repubblica e invio a tutte le donne e a tutti gli uomini del Corpo, e alle loro famiglie, l’augurio più cordiale”, conclude Mattarella.