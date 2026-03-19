Mattarella: c’è presunto sovranismo assoluto e insofferenza a regole pattuite

Salamanca, 19 mar. (askanews) – “La frequenza di violazioni sistematiche dei diritti umani, favorite dal tentativo di rendere marginali le Nazioni Unite, affievolisce l’efficacia dell’ordine internazionale e dei suoi principi. Una condizione che ha finito per favorire l’attuale controtendenza, rispetto allo spirito di San Francisco, e che vede il riemergere di una insofferenza crescente rispetto alle regole pattuite e agli impegni che ne derivano, liberamente sottoscritti dagli Stati. Questo avviene in nome di un presunto sovranismo assoluto, che si manifesta immemore di dove possa condurre il Leviatano invocato da Hobbes”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella lectio magistralis per il dottorato Honoris Causa conferitagli dall’Università di Salamanca.