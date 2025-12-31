Mattarella chiede “preservare SSN e pensioni di fronte a cambiamenti”

“Sono decisive conquiste dello stato sociale”

Roma, 31 dic. (askanews) – “L’istituzione del Servizio sanitario nazionale, che garantisce universalità e gratuità delle cure, rappresenta un’altra decisiva conquista dello stato sociale, che pone al centro la dignità della persona e l’idea di una piena uguaglianza. Accanto ad esso il sistema previdenziale esteso a tutti. Condizioni da preservare di fronte ai cambiamenti di ogni tempo”: lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno.