Mattarella: civili vittime di conflitti senza regole e misura

Roma, 5 giu. (askanews) – “Le popolazioni civili sono vittime di conflitti armati senza regole e senza misura, in aperta violazione del diritto internazionale umanitario”. Lo denuncia il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente della Società italiana di diritto internazionale e di diritto dell’Unione Europea – SIDI, Edoardo Greppi. Ricordando inoltre che “gravi attacchi in atto in tante parti del pianeta colpiscono, in modo drammatico, diritti umani fondamentali” e che “sempre più si ripropone la forza come misura dei rapporti tra gli Stati, anziché il diritto”.

“Soltanto l’affermazione dell’autorità del diritto internazionale e il conseguente ruolo delle organizzazioni internazionali rendono possibile una positiva risoluzione delle controversie fra Stati, la prevenzione dei conflitti e la deterrenza nei confronti di coloro che minacciano la pacifica convivenza”, aggiunge il capo dello Stato.