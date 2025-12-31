Mattarella: coesione sociale a rischio con diseguaglianze e ingiustizie

“É la nostra vera forza, ciò che ha fatto grande l’Italia”

Roma, 31 dic. (askanews) – “La nostra vera forza, la coesione sociale nella libertà e democrazia, ci ha consentito di fare dell’Italia il grande Paese che è oggi”: lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno agli italiani. “Vecchie e nuove povertà, che ci sono e vanno contrastate con urgenza, – ha ammonito il capo dello Stato – diseguaglianze, ingiustizie, comportamenti che feriscono il bene collettivo come corruzione, infedeltà fiscale, reati ambientali: crepe che rischiano di compromettere proprio quella coesione sociale che consideriamo un bene prezioso di cui disponiamo”. “La Repubblica siamo noi, ciascuno di noi”, ha concluso.

