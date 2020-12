Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Esprimo il mio più vivo apprezzamento per le parole del Presidente Mattarella, dalle quali traspare il grande orgoglio per la strada che la nostra comunità è riuscita a percorrere insieme in un periodo così buio e difficile, ma anche l’importante richiamo ad avere ‘memoria di quel che abbiamo vissuto’ per onorare le vite dei nostri cari e per porre le basi della ripresa”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.