Mattarella: Costituzione autentico presidio dei diritti

Roma, 17 mar. (askanews) – “La “Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera” richiama elementi fondanti dell’identità della Repubblica: indipendenza, sovranità popolare, libertà, giustizia e pace. Si tratta di valori maturati lungo un percorso storico complesso e non privo di afflizioni, che trova la sua più alta e compiuta espressione nella Costituzione, autentico presidio dei diritti e delle responsabilità che definiscono la nostra comunità nazionale”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato in occasione della Giornata dell’unità nazionale.