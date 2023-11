Mattarella: Costituzione regola istituzioni e dà senso a vita sociale

Roma, 23 nov. (askanews) – “La Costituzione regola le nostre istituzioni. Ma soprattutto, con i valori che esprime, orienta il nostro Paese e dà senso alla vita sociale del nostro Paese”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione dell’Associazione fonografici italiani, nel 75° anniversario di costituzione dell’AFI.

Per il capo dello Stato “in questo la collaborazione dell’arte, della musica è davvero di fondamentale importanza nel dare senso alla vita sociale”. “Mai – ha sottolineato- aver timore delle innovazioni, delle novità. La storia è fatta di questo, del coraggio delle innovazioni. Ma quello che rimane è il complesso dei valori”. E “la musica è tra questi valori fondamentali” “Come si fa – ha domandato il capo dello Stato- a frenare la musica alla frontiera? Ecco, questo messaggio che unifica, che crea connessioni – appunto – non soltanto all’interno della società ma nella dimensione internazionale, è un grande valore di contributo alla vita internazionale. E in questo periodo in cui la dissennatezza delle tensioni internazionali ci pone di fronte a guerre, ad aggressioni, a orribili atti di terrorismo, a spirali di violenza, questo messaggio è particolarmente prezioso”.

Per il capo dello Stato “il contributo dell’arte, che la musica fornisce in questo modo, è un antidoto davvero fondamentalmente importante per la vita del nostro mondo”.