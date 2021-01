Mattarella: ‘costruire e non cercare vantaggi illusori, 2021 per battere virus e ripartire’/Adnkronos

Roma, 1 gen. (Adnkronos) – “Il 2021 deve essere l’anno della sconfitta del virus e il primo della ripresa. Decisivi per la rinascita” saranno il vaccino – farlo “è una scelta di responsabilità, un dovere” – e le risorse messe a disposizione dall’Unione europea, che non dovranno essere disperse in mille rivoli ma utilizzate in maniera rigorosa, per “superare fragilità strutturali che hanno impedito all’Italia di crescere come avrebbe potuto”. Perciò “non sono ammesse distrazioni. Non si deve perdere tempo. Non vanno sprecate energie e opportunità per inseguire illusori vantaggi di parte”.