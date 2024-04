Mattarella: Cultura è giacimento saggezza e garanzia per futuro umanità

Roma, 11 apr. (askanews) – “Il patrimonio culturale è un giacimento di saggezzo per l’umanità. E l’andamento dei rapporti tra umanità e cultura somiglia all’oscillazione di un pendolo: quando l’umanità si allontana dalla cultura emergono, come in questa stagione del mondo, tentazioni di scontri, guerre, violenze, indifferenza alle ragioni altrui, quando si avvicina l’umanità si avvia verso progresso, benessere, serenità, pace. L’auspicio è che il pendolo sia sempre vicino al patrimonio culturale garanzia per il futuro dell’umanità”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale i rappresentanti delle accademie nazionali di scienze dei paesi del G7.